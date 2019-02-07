В Анапе загорелось СТО

СЕГОДНЯ 15:21 2019-02-07T15:21:30+03:00

По предварительным данным, от пожара пострадали гаражные боксы, и полностью сгорел автобус

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Информация о том, что в станице Анапской произошло возгорание, появилась в социальных сетях от очевидцев. Они сообщили, что горят помещения станции технического обслуживания на Анапском шоссе.

- Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в МЧС 7 февраля в 13:05. В 13:14 на место происшествия прибыло первое подразделения, в 13:43 огонь уже локализовали. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров», - сообщили пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

На месте происшествия работают 15 пожарных и четыре единицы техники. Информация о произошедшем уточняется.

По предварительным данным, пострадавших нет. Пожар нанес большой урон гаражным боксам, а также полностью сгорел автобус.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, 6 февраля в Краснодаре произошёл пожар на улице Мачуги. Его площадь составила 30 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU