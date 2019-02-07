В рамках сочинского форума на стенде Кубани впервые пройдет квест

СЕГОДНЯ 15:32 2019-02-07T15:32:09+03:00

Он называется «Люблю ходить по краю»

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- В рамках сочинского форума на стенде Краснодарского края впервые пройдет квест. Таким образом, планируют увеличить трафик посещаемости экспозиции и мотивировать участников изучить ее, - сообщили в краевом департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства.

После прохождения квеста "Люблю ходить по краю" участники получат подарки с символикой края, а самые внимательные - дополнительные ценные призы.

- Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи с 14 по 15 февраля в Главном медиацентре. Стенд Краснодарского края будет традиционно самым масштабным и займет 1535 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Сочи откроется выставка картин «Неотчуждаемое». Она состоится в рамках Российского инвестиционного форума.

ИСТОЧНИК KP.RU