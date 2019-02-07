Руководитель Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко подготовил новую концертную программу

СЕГОДНЯ 15:54 2019-02-07T15:54:11+03:00

Он подготовил новую концертную программу, с которой выступит 22 и 31 марта в краевой столице

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У народного артиста России композитора Виктора Гавриловича Захарченко 22 марта день рождения. В прошлом году край широко отмечала его 80-летний юбилей. Но и в 2019 году маэстро не оставил слушателей без новой программы авторского концерта. С ней Государственный академический Кубанский казачий хор выступит в Москве и в Краснодаре.

«Россия спасется, знайте!» - так Виктор Захарченко назвал новую концертную программу. Старейший коллектив выступит 22 и 31 марта на сцене в Краснодаре, а 25 марта – перед зрителями Светлановского зала Московского международного Дома музыки.

Будут исполнены народные песни в обработке Захарченко, романсы, баллады, поэмы на стихи Пушкина, Лермонтова, Шевченко, Украинки и других поэтов-классиков.

- Сводный хор учащихся Средней общеобразовательной школы-интернета народного искусства для одаренных детей имени Захарченко и камерный оркестр «Благовест» принимают участие в концерте, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Кубанского казачьего хора.

ИСТОЧНИК KP.RU