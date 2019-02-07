Депутат КПРФ принял участие в обсуждении закона об инвалидах

СЕГОДНЯ 15:54 2019-02-07T16:02:27+03:00

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На первом февральском заседании в Госдуме в первом чтении был рассмотрен и принят проект федерального закона, связанного с обеспечением услуг в области социальной защиты инвалидов.

Речь идет о том, что документы, выдаваемые учреждениями медико-социальной экспертизы, относятся к так называемым «документам личного хранения», и поэтому при обращении за государственными или муниципальными услугами инвалиды вынуждены обеспечивать личную явку и предоставлять оригиналы таких документов. Без этого значительная часть услуг, включая обеспечение техническими средствами реабилитации, решение вопросов занятости, невозможны. Однако уже с 2017 года существует соответствующая государственная информационная система – федеральный реестр инвалидов, и в связи с этим сведения, необходимые для предоставления инвалидам государственных и муниципальных услуг, могут быть запрошены из данного реестра. Тем самым упрощается процедура получения инвалидами услуг.

Депутаты активно включились в обсуждение темы. Один из вопросов был сформулирован Н.И. Осадчим, первым секретарем Краснодарского крайкома КПРФ.

«Если существует федеральный реестр инвалидов, и он помогает ускорить решение вопросов, которые волнуют людей, то насколько оперативно он формируется, корректируется, каким образом? И если все делается четко и быстро, то почему тогда возможны ситуации, отраженные в тексте законопроекта, то есть когда сведения об инвалидности отсутствуют в реестре?» – поинтересовался депутат.

Докладчик, представитель министерства труда и социальной защиты, подробно ответил. В настоящее время, сказал он, предусмотрена немедленная передача сведений из информационных систем, где они формировались, в федеральный реестр инвалидов. Более того, правительство предлагает принять закон, устанавливающий административную ответственность за непредоставление или предоставление искаженных сведений в реестр инвалидов. Однако могут отсутствовать те сведения, которые содержались в документах, выданных в прошлые периоды, когда информационной системы еще не было. Иногда такие документы имеются в единственном экземпляре на руках у самих инвалидов. Именно в отношении таких случаев идет речь в проекте закона, когда говорится, что можно принимать решения на основе сведений не только в электронном виде, но и в бумажном виде, если их предоставит инвалид.

Депутаты поддержали принятие законопроекта в первом чтении.

ИСТОЧНИК KP.RU