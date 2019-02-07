Бараки оказались не бараками, а дети – взрослыми

СЕГОДНЯ 16:06 2019-02-07T16:06:04+03:00

Усть-Лабинский район, ранее привлекавший внимание прессы инвестиционными и социальными проектам, сейчас фигурирует в новостях в связи с прессингом главы района и ситуации вокруг домов для детей сирот

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В СМИ прошла информация, что детей сирот поселили в бараки, где ранее жили заключенные. 6 февраля администрация района выпустила официальное разъяснение по вопросу жилья.

«Дома, в которых были приобретены данные квартиры, не имеют ничего общего с бараками и никогда не входили в данную категорию жилого фонда. В них никогда не жили заключенные. В этих домах как ранее, так и в настоящее время проживают сотрудники социальных учреждений и правоохранительных органов, в т.ч. УФСИН, несущие службу в региональных исправительных учреждениях», - сообщает муниципалитет.

Квартиры, к которым приковано внимание, находятся в двухэтажных домах – старый жилой фонд, который в этом году администрация планирует ремонтировать (анонсирован бюджет порядка 700 тыс. руб.). Стоит отметить, что «дети» в данном контексте не до конца верное описание – по факту, жилплощадь получали сироты 1991-го, 1998-го, 1993-го, 1992-го, 1994-го, 1988-го года рождения.

ИСТОЧНИК KP.RU