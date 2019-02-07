Пьяный водитель в Краснодаре протащил на капоте машины инспектора ДПС

СЕГОДНЯ 16:17 2019-02-07T16:17:13+03:00

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Инцидент случился в Краснодаре утром 7 февраля на улице Коммунаров.

По предварительным данным, около 4:00 напротив Театральной площади инспекторы ДПС попытались остановить автомобиль марки Daewoo Nexia. Водитель это проигнорировал и хотел скрыться. На улице Длинной машину догнали и заблокировали.

- Правоохранители начали проверку документов. В этот момент злоумышленник нажал на газ, сбил одного из инспекторов, он упал на капот. Так они проехали до улицы Коммунаров, - сообщили в СУ СК РФ по краю.

- По результатам экспертизы у водителя обнаружили признаки алкогольного и наркотического опьянения. Злоумышленником оказался житель Кореновского района. В отношении мужчины составили два административных протокола. – сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

За это правонарушения злоумышленнику грозит штраф до 35 тысяч рублей, до двух лет лишения права управления автомобилем и до 30 суток административного ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU