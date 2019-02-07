Пьяный водитель в Краснодаре протащил на капоте машины инспектора ДПС
Инцидент случился в Краснодаре утром 7 февраля на улице Коммунаров.
По предварительным данным, около 4:00 напротив Театральной площади инспекторы ДПС попытались остановить автомобиль марки Daewoo Nexia. Водитель это проигнорировал и хотел скрыться. На улице Длинной машину догнали и заблокировали.
- Правоохранители начали проверку документов. В этот момент злоумышленник нажал на газ, сбил одного из инспекторов, он упал на капот. Так они проехали до улицы Коммунаров, - сообщили в СУ СК РФ по краю.
- По результатам экспертизы у водителя обнаружили признаки алкогольного и наркотического опьянения. Злоумышленником оказался житель Кореновского района. В отношении мужчины составили два административных протокола. – сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.
За это правонарушения злоумышленнику грозит штраф до 35 тысяч рублей, до двух лет лишения права управления автомобилем и до 30 суток административного ареста.
ИСТОЧНИК KP.RU