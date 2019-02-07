В Краснодаре налетчики с пневматическим пистолетом напали на продавщицу

СЕГОДНЯ 16:30 2019-02-07T16:30:19+03:00

Они похитили из кассы более 15 тысяч рублей

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В дежурную часть Краснодара обратилась продавщица круглосуточного магазина, расположенного на улице Новой. Она сообщила, что ночью в помещение зашли двое мужчин в медицинских масках. Они угражали пистолетом и требовали денег из кассы. Один из них перепрыгнул через прилавок и похитил более 15 000 рублей.

Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и установили, что к разбойному нападению причастен еще один мужчина, который следил за обстановкой на улице и был водителем отечественного автомобиля, на котором злоумышленники скрылись.

Регистрационные знаки машины помогли вычислить злоумышленников. Автомобиль задержали на следующий день на улице Ставропольской. Водителя и пассажира доставили в отдел полиции. Там они признались в содеянном и написали явки с повинной.

Подозреваемыми оказались 24-летний уроженец Красноярского края и ранее судимый за кражу 27-летний мужчина из Дагестана. Пистолет оказался пневматическим, а деньги они уже потратили. Личность третьего сообщника задержанных уже установлена, ведется его розыск.

- В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Им грозит 10 лет тюрьмы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU