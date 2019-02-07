День российской науки объединит детей в «Орлёнке»

СЕГОДНЯ 16:47 2019-02-07T16:47:14+03:00

В проекте примут участие около 400 мальчишек и девчонок 11 - 16 лет

8 февраля во Всероссийском детском центре «Орлёнок» пройдёт ряд мероприятий, посвящённых юбилею основания Российской академии наук. В этом году ей исполняется 295 лет

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В проекте примут участие около 400 мальчишек и девчонок 11 - 16 лет. Все они активисты школьного самоуправления, участники детских и молодежных организаций.

Основным мероприятием тематического дня станет кросс-бум по естественным наукам, дети примут участие в викторинах и выполнят задания в области химии, биологии, географии и физики. Каждый сможет выбрать испытание, соответствующее его уровню знаний, а также попробовать свои силы в проведении учебных опытов.

В Доме авиации и космонавтики педагоги «Орлёнка» расскажут ребятам о последних достижениях в области космической техники, а участники смогут примерить на себя роль пилота и отработать первичные навыки на авиатренажёре.

В обсерватории Центра пройдут занятия, на которых орлята узнают о важнейших достижениях отечественных астрономов, о том, какие бывают телескопы и как с ними работать.

«От развития наукоёмких технологий зависит будущее, успешность и конкурентоспособность нашей страны на мировой арене. Поэтому сегодня крайне важно прививать молодому поколению интерес к исследовательской деятельности и естественным наукам, популяризировать профессии технической направленности.

Я уверен, что знания, которые ребята получат на мастер-классах и викторинах в «Орлёнке» послужат хорошим заделом для их дальнейшего развития», — прокомментировал директор ВДЦ «Орлёнок» Александр Джеус.

Итоговым мероприятием станет тематический вечер «День Российской науки», где они презентуют свои исследовательские проекты, над которыми работали в школе.

Организатор: ВДЦ «Орлёнок».

ИСТОЧНИК KP.RU