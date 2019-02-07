СЕГОДНЯ 16:49 2019-02-07T16:49:45+03:00

Это глава Краснодара Евгений Первышов и председатель городской Думы Вера Галушко обсудили на встрече с жителями

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В Краснодаре на территории Западного округа отремонтируют 10 улиц. Работы выполнят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это обсудили на встрече с жителями, глава Краснодара Евгений Первышов и председатель городской Думы Вера Галушко.

- В этом году на территории Западного округа выполнят большой объем работ по разным направлениям. По городу с 2017 по 2019 год включительно мы приведем в порядок больше 250 километров дорог - это колоссальный объем. В этом районе уже обновили около 20 улиц, еще 10 - в планах на этот год, — сказал Евгений Первышов.

- Будут обновлены улица Советская, Шоссе Нефтяников, Минская, Рылеева, Химзаводская, Харьковская, Гимназическая, Красная, Урицкого и Володи Головатого, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU