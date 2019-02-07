Краснодарцев приглашают на бесплатную поверку тонометров

СЕГОДНЯ 17:08 2019-02-07T17:08:52+03:00

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На базе Краснодарского центра стандартизации и метрологии 11 февраля с 8.00 до 17.00 пройдет Всероссийская акция «Будь уверен! Будь здоров!». Она призвана донести до жителей столицы Кубани важность регулярной поверки приборов для измерения артериального давления.

- В этот день специалисты Росстандарта проведут прием жителей города и произведут контроль параметров показателей артериального давления измерительных приборов, — рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в ФБУ «Краснодарский ЦСМ».

Стоит отметить, что акция «Будь уверен! Будь здоров!» пройдет 11 февраля по всей стране. В Краснодаре поверку тонометров будут проводить на базе Краснодарского ЦСМ по адресу: ул. Айвазовского, 104а с 8.00 до 17.00. Специалисты произведут контроль состояния бытовых приборов, измеряющих артериальное давление, а также дадут советы по их эксплуатации.

ИСТОЧНИК KP.RU