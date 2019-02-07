В Краснодаре проведут открытый Кубок по волейболу

СЕГОДНЯ 17:59 2019-02-07T17:59:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В Краснодаре 9 февраля 2019 года в 14:00 во Дворце спорта «Олимп» состоится торжественное мероприятие. Здесь дадут старт открытому Кубку по волейболу. В соревнованиях примут участие как профессиональные команды, так и спортсмены-любители.

— Стоит отметить, что открытый Кубок по волейболу, который традиционно приурочили ко Дню защитника Отечества, проводится в столице Кубани ежегодно. В 2019 году впервые на площадку выйдут женские команды. Всего в соревнованиях примут участие свыше 200 спортсменов, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В играх открытого турнира, который пройдут 9 и 10 февраля, примут участие офицеры и курсанты военных училищ, сотрудники органов безопасности и внутренних дел, а также ветераны спорта. За звание лучшего поборются 4 женские и 12 мужских команд.

ИСТОЧНИК KP.RU