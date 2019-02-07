2019-02-07T17:59:13+03:00
Спорт

В Краснодаре проведут открытый Кубок по волейболу

В соревнованиях примут участие профессионалы и любители
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации КраснодараФото: пресс-служба администрации Краснодара
Изменить размер текста:

В Краснодаре 9 февраля 2019 года в 14:00 во Дворце спорта «Олимп» состоится торжественное мероприятие. Здесь дадут старт открытому Кубку по волейболу. В соревнованиях примут участие как профессиональные команды, так и спортсмены-любители.

— Стоит отметить, что открытый Кубок по волейболу, который традиционно приурочили ко Дню защитника Отечества, проводится в столице Кубани ежегодно. В 2019 году впервые на площадку выйдут женские команды. Всего в соревнованиях примут участие свыше 200 спортсменов, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В играх открытого турнира, который пройдут 9 и 10 февраля, примут участие офицеры и курсанты военных училищ, сотрудники органов безопасности и внутренних дел, а также ветераны спорта. За звание лучшего поборются 4 женские и 12 мужских команд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре сносят очередной самострой
В Краснодаре обсудили развитие сферы дополнительного образования на Кубани
Житель Омска ответит в суде за смерть собственного сына
В 570 сельских школах Кубани к 2024 году обновят оборудование
Краснодарцев приглашают на бесплатную поверку тонометров
В Краснодаре на территории Западного округа отремонтируют 10 улиц
День российской науки объединит детей в «Орлёнке»
В Краснодаре налетчики с пневматическим пистолетом напали на продавщицу
Пьяный водитель в Краснодаре протащил на капоте машины инспектора ДПС
ВТБ запускает новый промо-вклад c повышенной доходностью
Депутат КПРФ принял участие в обсуждении закона об инвалидах
Руководитель Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко подготовил новую концертную программу
В рамках сочинского форума на стенде Кубани впервые пройдет квест
В Анапе загорелась станция техобслуживания