2019-02-07T18:54:43+03:00
Происшествия

Житель Омска ответит в суде за смерть собственного сына

Мужчину обвиняют в причинении смерти по неосторожности
Максим ОСОКИН
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Омска. Как установило следствие, мужчина проводил отпуск в Анапе вместе с женой и двумя малолетними детьми. 9 сентября 2018 года он пришёл на пляж и, зная, что купание в море запрещено из-за шторма, допустил заход ребенка в воду. В результате мальчика унесло в море.

- 11 сентября 2018 года тело ребенка обнаружили на прибрежной территории Центрального пляжа посёлка Витязево. Эксперты установили, что причиной смерти стало утопление в воде, рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе межрайнной прокуратуры.

Отцу мальчика предъявили обвинение в совершении преступления по статье «Причинение смерти по неосторожности». Мужчине может грозить до 2 лет лишения свободы. Сейчас время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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