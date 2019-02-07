2019-02-07T18:51:22+03:00
Общество

В Краснодаре обсудили развитие сферы дополнительного образования на Кубани

Для этого в регионе создадут 14 технопарков
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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Охватить дополнительным образованием до 80% детей, проживающих на территории Краснодарского края. Такую задачу планируют решить на Кубани до 2024 года. При этом необходимо изыскать возможность использовать для проведения занятий школьных кабинетов, которые сейчас часто заняты учащимися второй смены.

- Отличным примером организации дополнительного образования для детей может послужить работа недавно открывшегося в Краснодаре инновационного технопарка «Кванториум». Сегодня он пользуется большой популярностью у юных жителей краевой столицы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе региональной администрации.

В планах до 2024 года ы создать 4 таких стационарных технопарка в Анапе, Новороссийске, Сочи и Армавире, и 10 мобильных в сельской местности. Сейчас в крае создают специальный навигатор, с помощью которого родители смогут увидеть всю палитру оказываемых услуг и подобрать для детей наиболее подходящие учреждения допобразования. Навигатор заработает в апреле этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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