В Краснодаре сносят очередной самострой
В Краснодаре по решению суда сносят дом по адресу ул. Северная, 27. Здание было нежилым, возведено с грубыми нарушениями технологий строительства.
— Демонтаж здания уже стартовал. После вынесения судом вердикта, владелец здания заключил договор с подрядчиками о проведении необходимых работ, рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации столицы Кубани.
Как отмечают специалисты, здание могло развалиться в любой момент из-за нарушений технологий строительства. В частности, кладка кирпича производилась без использования раствора. Здание на ул. Северной, 27 — двухэтажное, общей площадью застройки порядка 200 кв.м.
ИСТОЧНИК KP.RU