2019-02-07T19:34:32+03:00
Общество

В Краснодаре сносят очередной самострой

Работы ведутся по улице Северной
Максим ОСОКИН
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ото: пресс-служба администрации Краснодараото: пресс-служба администрации Краснодара
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В Краснодаре по решению суда сносят дом по адресу ул. Северная, 27. Здание было нежилым, возведено с грубыми нарушениями технологий строительства.

— Демонтаж здания уже стартовал. После вынесения судом вердикта, владелец здания заключил договор с подрядчиками о проведении необходимых работ, рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации столицы Кубани.

Как отмечают специалисты, здание могло развалиться в любой момент из-за нарушений технологий строительства. В частности, кладка кирпича производилась без использования раствора. Здание на ул. Северной, 27 — двухэтажное, общей площадью застройки порядка 200 кв.м.

ИСТОЧНИК KP.RU

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