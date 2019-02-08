Логинов завоевал «бронзу» в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по биатлону в Канаде
В канадском Кэнморе завершилась мужская индивидуальная гонка на очередном этапе Кубка мира по биатлону. Из-за сильных морозов дистанцию гонки сократили с 20 до 15 километров. При этом штрафное время составило не 60, а 45 секунд.
Лидер сезона Йоханнес Бе блестяще справился с гонкой и прошел все четыре рубежа на ноль. Второе место у его соотечественника Кристиансена, который допустил два промаха.
Россиянин Александр Логинов завоевал бронзовую медаль. После двух ошибок на первых рубежах, он смог чисто пройти оставшуюся часть гонки. В двадцатку сильнейших вошли еще трое россиян – Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Александр Поварницын.
Кубок мира. Седьмой этап. Кэнмор, Канада. Индивидуальная гонка. Мужчины
1. Йоханнес Бе (0+0+0+0) - 35:27.9
2. Ветле Шостад Кристиансен (1+0+0+1)- +2:10.2
3. Александр Логинов (1+1+0+0) - +2:41.0
14. Евгений Гараничев (1+1+1+0) - +3:32.4
15. Эдуард Латыпов (1+0+0+0) - +3:36.3
18. Александр Поварницын (0+0+0+0) - +3:42.2
42. Сергей Корастылев (0+0+2+0) - +5:48.0
68. Юрий Шопин (0+2+1+2) - +7:33.6
«КП» провела онлайн-трансляцию гонки.
ИСТОЧНИК KP.RU
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