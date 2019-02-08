Логинов завоевал «бронзу» в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по биатлону в Канаде

СЕГОДНЯ 00:04 2019-02-08T00:04:13+03:00

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В канадском Кэнморе завершилась мужская индивидуальная гонка на очередном этапе Кубка мира по биатлону. Из-за сильных морозов дистанцию гонки сократили с 20 до 15 километров. При этом штрафное время составило не 60, а 45 секунд.

Лидер сезона Йоханнес Бе блестяще справился с гонкой и прошел все четыре рубежа на ноль. Второе место у его соотечественника Кристиансена, который допустил два промаха.

Россиянин Александр Логинов завоевал бронзовую медаль. После двух ошибок на первых рубежах, он смог чисто пройти оставшуюся часть гонки. В двадцатку сильнейших вошли еще трое россиян – Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Александр Поварницын.

Кубок мира. Седьмой этап. Кэнмор, Канада. Индивидуальная гонка. Мужчины

1. Йоханнес Бе (0+0+0+0) - 35:27.9

2. Ветле Шостад Кристиансен (1+0+0+1)- +2:10.2

3. Александр Логинов (1+1+0+0) - +2:41.0

14. Евгений Гараничев (1+1+1+0) - +3:32.4

15. Эдуард Латыпов (1+0+0+0) - +3:36.3

18. Александр Поварницын (0+0+0+0) - +3:42.2

42. Сергей Корастылев (0+0+2+0) - +5:48.0

68. Юрий Шопин (0+2+1+2) - +7:33.6

«КП» провела онлайн-трансляцию гонки.

ИСТОЧНИК KP.RU