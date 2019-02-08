2019-02-08T07:18:00+03:00
Происшествия

В Апшеронске пьяный мужчина до смерти избил знакомую

От полученных травм женщина скончалась на месте
Александра ПОДУШКО
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В Апшеронске пьяный мужчина до смерти избил знакомуюВ Апшеронске пьяный мужчина до смерти избил знакомуюФото: Евгения ГУСЕВА
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В Апшеронске 29-летний местный житель обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 33-летней женщине, повлекшего по неосторожности ее смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

- Следствие установило, что 3 февраля обвиняемый со своей знакомой распивал алкоголь в лесном массиве на берегу ручья. Между ними возник конфликт, мужчина много раз ударил женщину в область груди и живота. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте, - сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Мимо места происшествия проходила местная жительница, она заметила тело девушки без признаков жизни, а рядом пьяного мужчину. После чего она вызвала сотрудников полиции.

Подозреваемый находится под стражей. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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