В Гулькевичском районе после ремонта открылся Дом культуры

СЕГОДНЯ 07:33 2019-02-08T07:33:04+03:00

На реконструкцию здания потратили 10,5 миллионов рублей

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Модернизация центра культуры и досуга в Гулькевичском районе стала возможной благодаря участию в государственной программе Краснодарского края «Развитие культуры».

На ремонт потратили более 10,5 миллионов рублей, большая часть пришлась на краевой бюджет – более 9,5 миллионов.

- Заменили кровлю, инженерные сети, отремонтировали фасад, все помещения и сцену. Также обновили оборудование, музыкальную и световую аппаратуру, театральные кресла, мебель, компьютерную технику, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевого министерства культуры.

В процессе ремонта провели работы по газификации центра культуры и досуга на общую сумму 450 тысяч рублей.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru писал о том, что в Геленджике открыли новый сквер. Он находится на пересечении улиц Крымская и Красногвардейская.

ИСТОЧНИК KP.RU