2019-02-08T07:52:44+03:00
Общество

В Сочи на Навагинской выложили пешеходную дорожку из вторсырья

Плитку изготовили из переработанного пластика
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
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В Сочи на улице Навагинской в районе ЦУМа появился тротуар из вторсырья. Пешеходную дорожку выложили плиткой, которую изготовили из переработанного пластика.

Материал прочнее бетона, не боится влаги и высоких температур. Он хорошо моется и не теряет свой цвет. Еще один тротуар из вторсырья вложат на этой же улице в ближайшие дни.

Отходы для изготовления плитки собирают в специальные контейнеры. Таких боксов для сбора пластика и картона в городе уже 850. Потом их сортируют по фракциям, брикетируют и отправляют переработчикам.

- На курорте проект по раздельному сбору отходов запустили всего полгода назад. За это время удалось собрать четыре с половиной тысячи тонн пластика и картона, - рассказали в администрации Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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