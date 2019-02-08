2019-02-08T08:10:38+03:00
Происшествия

В Краснодаре водителю трамвая кинули камень в кабину

Пассажиры и кондуктор помогли молодому человеку и вызвали скорую
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: социальные сетиФото: социальные сети
Изменить размер текста:

Очевидцы в социальных сетях сообщили о том, что 7 февраля около 19:00 в трамвае №5 неизвестный запустил в кабину водителя камень и попал ему в голову. Предположительно это случилось, когда общественный транспорт отъехал от остановки «Островского».

- 19:05 вышла из дома. В 19:10 села в трамвай. В 19:25 Жуткий гул. Трамвайный звонок. Звук разбившегося стекла. Удар и падение водителя, - подписала фотографии девушка в социальных сетях.

Как выяснилось, неизвестный бросил камень в кабину водителя и тот потерял сознание. Пассажиры и кондуктор посадили потерпевшего и вызвали скорую и полицию.

Информация о случившемся уточняется.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что 7 февраля около семи часов утра в Краснодаре на пересечение улиц 2-Аня Линия и Гагарина с рельсов сошёл трамвай. Это произошло из-за того, что грузовой автомобиль не уступил дорогу трамваю и врезался в него.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кропоткине осудили бывшего оперуполномоченного уголовного розыска
В Новороссийске жители уберут прибрежную зону
В Краснодаре местная жительница затопила соседку и лишилась микроавтобуса
На Кубани пройдут ярмарки вакансий
Перед судом предстанет вице-мэр Сочи Мугдин Чермит
В Краснодаре разыскивают хулигана, который бросил кирпич в трамвай
В Абинском районе Fiat Ducato врезался в КамАЗ с цистерной
На Кубани иномарка столкнулась с большегрузом
В Краснодаре демонтируют две незаконные автостоянки
В Сочи хирурги спасли пациента, который упал животом на арматуру
В Краснодар 26 февраля приедет Тимати
Форвард «Локомотив-Кубань» Драган Апич признан MVP 6-го тура Еврокубка
В Новороссийске в 2019 году установят восемь новых светофоров
Юный сочинец занял третье место на международном турнире по картингу