В Краснодаре водителю трамвая кинули камень в кабину

СЕГОДНЯ 08:10 2019-02-08T08:10:38+03:00

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Очевидцы в социальных сетях сообщили о том, что 7 февраля около 19:00 в трамвае №5 неизвестный запустил в кабину водителя камень и попал ему в голову. Предположительно это случилось, когда общественный транспорт отъехал от остановки «Островского».

- 19:05 вышла из дома. В 19:10 села в трамвай. В 19:25 Жуткий гул. Трамвайный звонок. Звук разбившегося стекла. Удар и падение водителя, - подписала фотографии девушка в социальных сетях.

Как выяснилось, неизвестный бросил камень в кабину водителя и тот потерял сознание. Пассажиры и кондуктор посадили потерпевшего и вызвали скорую и полицию.

Информация о случившемся уточняется.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что 7 февраля около семи часов утра в Краснодаре на пересечение улиц 2-Аня Линия и Гагарина с рельсов сошёл трамвай. Это произошло из-за того, что грузовой автомобиль не уступил дорогу трамваю и врезался в него.

ИСТОЧНИК KP.RU