Юный сочинец занял третье место на международном турнире по картингу

СЕГОДНЯ 08:25 2019-02-08T08:25:52+03:00

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Максимилиана Попова занял третье место на международном турнире по картингу. Это лучший результат в истории сочинского картинга. Тренирует юного картингиста из Сочи Петр Гоборов, команда Maxmotors_racing.

Серия одноэтапных и многоэтапных соревнований проходят Италии. Здесь ежегодно собираются сильнейшие спортсмены.

- 88 пилотов в возрасте до 12-ти лет из 29-ти стран мира принимали участие в классе mini60, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Сочи.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Краснодаре 9 февраля в 14:00 во Дворце спорта «Олимп» состоится торжественное мероприятие. Здесь дадут старт открытому Кубку по волейболу. В соревнованиях примут участие как профессиональные команды, так и спортсмены-любители.

ИСТОЧНИК KP.RU