2019-02-08T08:47:30+03:00
Общество

В Новороссийске в 2019 году установят восемь новых светофоров

Также мэр Игорь Дяченко предложил обустроить мигающими желтыми светодиодными светофорами подходы ко всем учреждениям образования
Александра ПОДУШКО
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В Новороссийске в 2019 году установят восемь новых светофоровВ Новороссийске в 2019 году установят восемь новых светофоровФото: Иван ВИСЛОВ
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В 2019 году в Новороссийске запланировано строительство восьми новых светофоров.

Они будут установлены на следующих улицах:

- Южная, проспект Дзержинского;

- Мысхакское шоссе, улица Волгоградская;

- Анапское шоссе, улица Индустриальная;

- На проспекте Дзержинского, 217 установят вызывной светофор;

- Проспект Дзержинского, Южный рынок (вызывной светофор);

- улицы Васенко, Кирова;

- Мысхакское шоссе, улица Горпищенко;

- Портовая, Мира.

- В этом году планируют обустроить 16 новых переходов и 10 пешеходных светофорных объектов, - сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска.

Глава города Игорь Дяченко предложил обустроить светофорами типа «Т7» (мигающий желтый светодиодный светофор) подходы ко всем школам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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