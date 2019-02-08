В Новороссийске в 2019 году установят восемь новых светофоров
В 2019 году в Новороссийске запланировано строительство восьми новых светофоров.
Они будут установлены на следующих улицах:
- Южная, проспект Дзержинского;
- Мысхакское шоссе, улица Волгоградская;
- Анапское шоссе, улица Индустриальная;
- На проспекте Дзержинского, 217 установят вызывной светофор;
- Проспект Дзержинского, Южный рынок (вызывной светофор);
- улицы Васенко, Кирова;
- Мысхакское шоссе, улица Горпищенко;
- Портовая, Мира.
- В этом году планируют обустроить 16 новых переходов и 10 пешеходных светофорных объектов, - сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска.
Глава города Игорь Дяченко предложил обустроить светофорами типа «Т7» (мигающий желтый светодиодный светофор) подходы ко всем школам.
ИСТОЧНИК KP.RU