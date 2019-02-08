Форвард «Локомотив-Кубань» Драган Апич признан MVP 6-го тура Еврокубка
В шестом, заключительном туре ТОП-16 Еврокубка лучшим признан игрок «Локомотив-Кубани» Драган Апич.
- В игре с «Скайлайнерсом» спортсмен заработал 30 баллов эффективности. За 26 минут на площадке он набрал 18 очков, 6 подборов, 2 ассиста и 3 перехвата, - рассказали в пресс-службе клуба.
Краснодарская команда разгромила немецкий «Скайлайнерс» со счетом 84:58.
Напомним, Драган Апич присоединился к краснодарскому клубу меньше месяца назад и провел уже три матча в Кубке Европы. Команда подписала соглашение с 23-летним сербским форвардом сроком на 4,5 года.
Ранее сайт kuban.kp.ru писал о том, что Максимилиан Попов занял третье место на международном турнире по картингу. Это лучший результат в истории сочинского картинга. Тренирует юного картингиста из Сочи Петр Гоборов, команда Maxmotors_racing.
ИСТОЧНИК KP.RU