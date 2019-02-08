СЕГОДНЯ 09:29 2019-02-08T09:29:59+03:00

В честь официального открытия ресторана он раздаст бесплатно 1 тысячу бургеров

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В Краснодар 26 февраля приедет Тимати (Тимур Юнусов). Артист в честь официального открытия ресторана Black Star Burger раздаст тысячу бесплатных бургеров. Информация об этом появилась в социальных сетях.

О точном времени мероприятия пока неизвестно. Сообщается также, что певец проведет концерт.

Напомним, ресторан Black Star Burger открылся в Краснодаре16 декабря на Красной, 118.

Ранее сайт kuban.kp.ru писал о том, что владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий ушел еще и в общепит. Бизнесмен открыл в столице Кубани кафе.

Также рядом с заведением рядом появился и бар с бутербродами. Его открытие было 16 января.

ИСТОЧНИК KP.RU