В Краснодар 26 февраля приедет Тимати
В Краснодар 26 февраля приедет Тимати (Тимур Юнусов). Артист в честь официального открытия ресторана Black Star Burger раздаст тысячу бесплатных бургеров. Информация об этом появилась в социальных сетях.
О точном времени мероприятия пока неизвестно. Сообщается также, что певец проведет концерт.
Напомним, ресторан Black Star Burger открылся в Краснодаре16 декабря на Красной, 118.
Ранее сайт kuban.kp.ru писал о том, что владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий ушел еще и в общепит. Бизнесмен открыл в столице Кубани кафе.
Также рядом с заведением рядом появился и бар с бутербродами. Его открытие было 16 января.
ИСТОЧНИК KP.RU