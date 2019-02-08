В Краснодаре демонтируют две незаконные автостоянки

СЕГОДНЯ 10:02 2019-02-08T10:02:01+03:00

Они находятся по улице Береговой и Автолюбителей

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В Краснодаре начался демонтаж ограждений и других конструкций на незаконных платных автостоянках. Они работали в Западном округе по улице Береговой и в Карасунском по Автолюбителей.

Ограждения и павильоны для работы платных автостоянок были установлены незаконно. Фактически городская территория была захвачена. Это выяснилось по результатам проверки.

Власти потребовали у владельцев добровольно демонтировать ограждения и прекратить коммерческую деятельность, однако замечания были проигнорированы. Поэтому управление муниципального контроля подготовило постановления о том, чтобы убрать незаконные автостоянки. Документы вступили в силу. Только после этот очнулись владельцы и требовали остановить снос в судебном порядке. Но им это не удалось.

Сейчас идет активный демонтаж незаконных конструкций. По улице Береговой, 1/3 вывезут около 230 метров железного забора и 4 павильона. По Автолюбителей, 44/2 уберут около 140 метров ограды и один киоск.

Напомним, в Краснодаре по решению суда сносят дом по адресу: Северная, 27. Здание было нежилым, возведено с грубыми нарушениями технологий строительства.

ИСТОЧНИК KP.RU