2019-02-08T10:14:22+03:00
Происшествия

На Кубани иномарка столкнулась с большегрузом

Погиб водитель иномарки
Александра ПОДУШКО
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Фото: УГИБДД по Краснодарскому краюФото: УГИБДД по Краснодарскому краю
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В Краснодарском крае 7 февраля около 8:00 в районе 29-го километра трассы М29 «Кавказ» произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 39-летний мужчина ехал за рулем автомобиля марки Kia Spectra. Он нарушил правила обгона и столкнулся со встречным большегрузом «MAН», сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате аварии водитель иномарки от полученных травм погиб на месте.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что 7 февраля около шести часов утра в станице Тбилисская произошла авария. Легковой автомобиль ВАЗ-2114 выехал на полосу встречного движения и врезался в автобус Shuchi. В ДТП погиб человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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