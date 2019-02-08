В Абинском районе Fiat Ducato врезался в КамАЗ с цистерной
В Краснодарском крае в Абинском районе 7 февраля около 19:00 на 81-м километре трассы Краснодар - Верхнебаканский произошла авария.
- По предварительным данным, за рулем автомобиля марки Fiat Ducato находился 28-летний водитель. Он выбрал небезопасную скорость и врезался в двигавшийся в попутном направлении КамАЗ с цистерной, который перевозил соляной раствор, - рассказали отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Фото: dtpabinsk
В результате дорожно-транспортного происшествия погиб 28-летний водитель Fiat Ducato.
Напомним, в Краснодарском крае 7 февраля около 8:00 в районе 29-го километра трассы М29 «Кавказ» произошло дорожно-транспортное происшествие. 39-летний мужчина ехал за рулем автомобиля марки Kia Spectra. Он нарушил правила обгона и столкнулся со встречным большегрузом «MAН». Водитель иномарки погиб.
ИСТОЧНИК KP.RU