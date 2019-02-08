СЕГОДНЯ 10:28 2019-02-08T10:28:45+03:00

В Абинском районе Fiat Ducato врезался в КамАЗ с цистерной Фото: архив "КП"

Иномарку отбросило, и она влетела в Ford Focus

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В Краснодарском крае в Абинском районе 7 февраля около 19:00 на 81-м километре трассы Краснодар - Верхнебаканский произошла авария.

- По предварительным данным, за рулем автомобиля марки Fiat Ducato находился 28-летний водитель. Он выбрал небезопасную скорость и врезался в двигавшийся в попутном направлении КамАЗ с цистерной, который перевозил соляной раствор, - рассказали отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: dtpabinsk

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб 28-летний водитель Fiat Ducato.

Напомним, в Краснодарском крае 7 февраля около 8:00 в районе 29-го километра трассы М29 «Кавказ» произошло дорожно-транспортное происшествие. 39-летний мужчина ехал за рулем автомобиля марки Kia Spectra. Он нарушил правила обгона и столкнулся со встречным большегрузом «MAН». Водитель иномарки погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU