2019-02-08T10:39:17+03:00
Происшествия

В Краснодаре разыскивают хулигана, который бросил кирпич в трамвай

Пострадавшему водителю помогли очевидцы происшествия
Александра ПОДУШКО
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Фото: instagram.com/leka_grechanowaФото: instagram.com/leka_grechanowaФото: instagram.com/leka_grechanowaФото: instagram.com/leka_grechanowa
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Вечером между остановками «Островского» и «Крупской» неизвестный кинул кусок кирпича в кабину трамвая, который курсировал по маршруту №5.

- Сначала был жуткий гул, затем услышали трамвайный звонок и звук разбившегося стекла, - рассказывает об инциденте пассажирка трамвая №5 Лека Гречанова.

К лежавшему без сознания водителю подбежал кондуктор. Шокированные пассажиры тут же вызвали скорую и полицию.

- На место приехали правоохранители. Установлено, что известный бросил кусок кирпича в двигавшийся в сторону улицы Выставочной трамвай, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко. - Водитель получил травму левого глаза.

Сейчас устанавливается личность гражданина, который бросил кирпич в кабину водителя трамвая. В отношении неизвестного возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Если вы видели человека, который бросил кирпич в трамвай, сообщите об этом по телефону 8 (861) 255-78-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

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