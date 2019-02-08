Перед судом предстанет вице-мэр Сочи Мугдин Чермит

СЕГОДНЯ 11:01 2019-02-08T11:01:35+03:00

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Завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летнего вице-мэра Сочи. Он обвиняется в двух эпизодах превышения должностных полномочий (ч.1, п.«в» ч.3 ст.286 УК РФ).

Следствием было установлено, что в 2016 году застройщик обратился в администрацию города-курорта по вопросу выдачи разрешения на возведение многоэтажки в микрорайоне Кудепста Адлерского района.

- Организация предоставила техническую документацию с нарушениями, в сфере сейсмического микрорайнирования и требований пожарной безопасности. Это является основанием для отказа в выдаче разрешения. Но чиновник не проверил сведения в документации застройщика. Он подписал разрешение на строительство многоэтажки, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Эти действия вице-мэра нарушили права и интересы общества и государства, поскольку для выполнения работ привлекли более 336 миллионов рублей.

В феврале прошлого года чиновник также, не отреагировал на наличие нарушений при строительстве многоквартирного дома в Адлерском районе города-курорта. Он выдал уже другому застройщику разрешение на ввод в эксплуатацию здания.

- В отношении Мугдина Чермита избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Преступления были выявлены УФСБ России по краю. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в суд, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Напомним, Мугдин Чермит находился в должности первого вице-мэра Сочи с 2016 года, он курировал городское хозяйство и земельный контроль, в том числе борьбу с самовольным строительством.

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Следствие по уголовному делу первого вице-мэра Сочи Мугдина Чермита завершено

В отношении экс-чиновника возбудили уголовные дела о превышении полномочий при выдаче разрешения на строительство и при выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства по ч. 1, 3 ст. 286 УК РФ. Материалы дела направили в прокуратуру Краснодарского края для утверждения обвинительного заключения.

Он не признает себя виновным и настаивает на том, что у него не было оснований отказать в выдаче разрешений (читать далее).

В Сочи задержали первого вице-мэра Мугдина Чермита

18 апреля сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю задержали первого вице-мэра Сочи Мугдина Чермита. Предположительно, его подозревают в превышении должностных полномочий (читать далее).

ИСТОЧНИК KP.RU