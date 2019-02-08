СЕГОДНЯ 11:26 2019-02-08T11:29:52+03:00

Сходить на мероприятия можно с 15 по 22 февраля во всех городах и районах края

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На Кубани пройдут ярмарки вакансий «Служба занятости – защитникам Отечества». Их основная цель – помочь найти работу жителям края, которые были уволены с военной службы и их семьям.

- В мероприятии примут участие работодатели из разных направлений. Власти пригласят представители военкоматов, охранных предприятий, сотрудников РЖД и ГУВД. Присоединятся и из Пенсионного фонда РФ и общественных организаций, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На ярмарке вакансий специалисты из центров занятости проконсультируют бывших военных по всем интересующим их вопросам.

Сведения о графике проведения мероприятий можно получить по телефону горячей линии: 8(861) 257-13-70.

В Краснодаре ярмарка вакансий будет проходить 15 февраля с 9 до 12 часов по улице Орджоникидзе, 75. Вход свободный.

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ИСТОЧНИК KP.RU