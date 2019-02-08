В Краснодаре местная жительница затопила соседку и лишилась микроавтобуса

СЕГОДНЯ 11:43 2019-02-08T11:43:06+03:00

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В 2016 году в Краснодаре в Прикубанском округе, жительница многоэтажки затопила квартиру соседки снизу. Суд обязал нарушительницу выплатить компенсацию в размере 170 тысяч рублей.

Приставы наложили арест на автомобиль женщины. Микроавтобус оставили ей на ответственное хранение, но он исчез.

- В скором времени удалось установить местонахождение машины. Но женщина не хотела расставаться с имуществом и даже вызвала сотрудников ДПС, сообщив им, что неизвестные забирают ее авто. Нарушительница заперлась в микроавтобусе и не выходила на контакт с приставами. Но у нее ничего не вышло, - сообщили в пресс-службе краевого УФССП России.

Транспорт изъяли и отправили на хранение в отдел судебных приставов по Прикубанскому округу Краснодара. Его стоимость составляет 250 тысяч рублей, а это значит, что средств после его реализации будет достаточно для погашения долга.

Пока идет оформление документов, у женщины еще есть шанс оплатить долг перед соседкой и оставить микроавтобус себе.

ИСТОЧНИК KP.RU