2019-02-08T11:59:11+03:00
Общество

В Новороссийске жители уберут прибрежную зону

Экологический субботник пройдет в районе Алексино и Мысхако
Александра ПОДУШКО
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В Новороссийске жители уберут прибрежную зонуВ Новороссийске жители уберут прибрежную зонуФото: Михаил ФРОЛОВ
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Зимние штормы вынесли на берег Новороссийска огромное количество мусора. Поэтому было решено провести 9 февраля масштабный экологический субботник по уборке прибрежных территорий.

Убрать планируют три территории: Суджукская лагуна, район очистных сооружений поселка Алексино и пляж в селе Мысхако от улицы Заречная.

- Сбор жителей города 9 февраля в 8:00 у памятника «Самолет». Оттуда все участники масштабной уборки поедут отдаленные места проведения субботника, - сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска.

Каждый желающий может самостоятельно присоединиться к акции в 08:30 на пляже Алексино рядом с кафе, в районе очистных сооружений поселка Алексино и пляже в Мысхако от улицы Заречная.

Напомним, в Новороссийске в 2019 году установят восемь новых светофоров. Также мэр Игорь Дяченко предложил обустроить мигающими желтыми светодиодными светофорами подходы ко всем учреждениям образования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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