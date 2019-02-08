В Новороссийске жители уберут прибрежную зону
Зимние штормы вынесли на берег Новороссийска огромное количество мусора. Поэтому было решено провести 9 февраля масштабный экологический субботник по уборке прибрежных территорий.
Убрать планируют три территории: Суджукская лагуна, район очистных сооружений поселка Алексино и пляж в селе Мысхако от улицы Заречная.
- Сбор жителей города 9 февраля в 8:00 у памятника «Самолет». Оттуда все участники масштабной уборки поедут отдаленные места проведения субботника, - сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска.
Каждый желающий может самостоятельно присоединиться к акции в 08:30 на пляже Алексино рядом с кафе, в районе очистных сооружений поселка Алексино и пляже в Мысхако от улицы Заречная.
Напомним, в Новороссийске в 2019 году установят восемь новых светофоров. Также мэр Игорь Дяченко предложил обустроить мигающими желтыми светодиодными светофорами подходы ко всем учреждениям образования.
ИСТОЧНИК KP.RU