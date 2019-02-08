В Кропоткине осудили бывшего оперуполномоченного уголовного розыска

СЕГОДНЯ 12:16 2019-02-08T12:16:21+03:00

За взятку в 500 тысяч рублей он проведет в тюрьме 1 год

Изменить размер текста: A A

Кропоткинский городской суд вынес приговор в отношении бывшего оперуполномоченного уголовного розыска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

Следствием было установлено, что 30 декабря 2017 года полицейский доставил в отдел полиции гражданку, которая находилась федеральном розыске в связи с возбужденным в отношении нее уголовным делом.

У задержанной при себе не было документов, поэтому оперуполномоченный связался с ее сожителем. Он сообщил о задержании девушки и о том, что может помочь за вознаграждение освободить ее.

- Злоумышленник получил от сожителя задержанной 500 тысяч рублей. Но исполнять обещание он не собирался, девушку полицейский доставил в следственный отдел Чебоксар, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Суд обвиняемому назначил 1 год лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU