Представители Кубани завоевали «бронзу» на чемпионате мира по конькобежному спорту
Сейчас в немецком Инцелле проходит чемпионат мира по конькобежному спорту.
Павел Кулижников и Руслан Мурашов, которые представляют Центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта Сочи, а также уроженец Барнаула Виктор Муштаков завоевали «бронзу» в командном спринте. Их время -1 минута 20,102 секунды.
«Золото» в завоевали представители Голландии, а второе место у конькобежцев из Южной Кореи.
- В первый день чемпионата мира в Германии спортсмены сборной России завоевали еще две бронзовые медали. Ольга Фаткулина, Екатерина Шихова, Ангелина Голикова и Дарья Качанова заняли треть место в женском командном спринте, а Наталья Воронина поднялась на пьедестал по итогам забегов на дистанции 3000 метров, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Напомним, юный сочинец занял третье место на международном турнире по картингу. Соревнования проходят в Италии.
ИСТОЧНИК KP.RU