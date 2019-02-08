Представители Кубани завоевали «бронзу» на чемпионате мира по конькобежному спорту

СЕГОДНЯ 12:31 2019-02-08T12:31:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Сейчас в немецком Инцелле проходит чемпионат мира по конькобежному спорту.

Павел Кулижников и Руслан Мурашов, которые представляют Центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта Сочи, а также уроженец Барнаула Виктор Муштаков завоевали «бронзу» в командном спринте. Их время -1 минута 20,102 секунды.

«Золото» в завоевали представители Голландии, а второе место у конькобежцев из Южной Кореи.

- В первый день чемпионата мира в Германии спортсмены сборной России завоевали еще две бронзовые медали. Ольга Фаткулина, Екатерина Шихова, Ангелина Голикова и Дарья Качанова заняли треть место в женском командном спринте, а Наталья Воронина поднялась на пьедестал по итогам забегов на дистанции 3000 метров, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, юный сочинец занял третье место на международном турнире по картингу. Соревнования проходят в Италии.

ИСТОЧНИК KP.RU