На Кубани мужчина купил «красивый» номер за 33 тысячи рублей, но был обманут мошенником

СЕГОДНЯ 12:49 2019-02-08T12:51:50+03:00

На Кубани мужчина купил «красивый» номер за 33 тысячи рублей, но был обманут мошенникам Фото: Андрей ГРЕЧАННИК

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В Лабинском районе завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 36-летнего мужчины. Житель Республики Адыгея обвиняется в мошенничестве.

- В полицию обратился местный житель. Он рассказал, что его обманул, когда он хотел приобрести «красивый» номер на автомобиль. Заявитель перевел продавцу на банковский счет 33 тысячи рублей. Однако после получения денег, последний перестал выходить на связь, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Правоохранители выяснили, где находится злоумышленник и задержали его. В отделе полиции мужчина пояснил, что 33 тысяч он потратил на личные нужды.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Злоумышленнику грозит до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU