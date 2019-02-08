В Тихорецком районе водитель иномарки нарушил ПДД и попал под колёса фуры

СЕГОДНЯ 13:05 2019-02-08T13:05:40+03:00

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7 февраля в Тихорецком районе на 29-м километре трассы М29 «Кавказ» произошло ДТП.

- Около восьми часов утра в дежурную часть поступило сообщение об аварии. На указанное место прибыли сотрудники правоохранительных органов. По предварительным данным, 39-летний мужчина - водитель автомобиля Kia Spectra - нарушил ПДД и вылетел на полосу встречного движения. В результате он столкнулся с фурой, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В аварии водитель легкового автомобиля получил многочисленные травмы, от которых он скончался на месте.

В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Краснодаре в кабину трамвая кинули камень. Осколки разбитого стекла попали в глаз водителю железнодорожного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU