На РИФ-2019 Кубань представит 47 проектов в сфере АПК

СЕГОДНЯ 13:25 2019-02-08T13:25:09+03:00

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На Российском инвестиционном форуме 2019 Кубань представит 47 проектов в сфере АПК. Их стоимость превысила 50 миллиардов рублей.

- Все проекты отвечают современным запросам — это тепличные комплексы, селекционно-семеноводческие центры, перерабатывающие предприятия, сады, - сообщил заместитель главы региона Андрей Коробка.

Также он подчеркнул, что на сегодняшний день агропромышленный комплекс - это одна из самых привлекательных отраслей для инвестиционных вложений. Каждый год в неё направляют более 40 миллиардов рублей.

В прошлом году в рамках РИФ Кубань подписала шесть соглашений в сфере АПК. Их сумма составила 7,7 миллиардов рублей, отмечает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в текущем году Российский инвестиционный форум пройдёт в Сочи в период с 14 по 15 февраля. На этот раз изменится формат презентации проектов: их представят не муниципалитеты, а экономические зоны, на которые поделили регион в соответсвии со Стратегией-2030.

ИСТОЧНИК KP.RU