2019-02-08T13:53:14+03:00
Происшествия

Жительница Кубани сдала в аренду квартиру для организации наркопритона

Со злоумышленницей посетители расплачивались алкоголем
Татьяна СМИРНОВА
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Жительница Кубани сдала в аренду квартиру для организации наркопритонаЖительница Кубани сдала в аренду квартиру для организации наркопритонаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В полицию обратился житель Приморско-Ахтарского района и сообщил о том, что в одной из городских квартир организовали наркопритон.

- Правоохранители провели слежку за указанным помещением. В результате они установили, что 48-летняя местная жительница сдала свою квартиру в аренду наркозависимым гражданам для употребления запрещённых веществ. В качестве оплаты злоумышленница брала с посетителей алкоголь, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

В квартире задержали трёх местных жителей. Они находились в состоянии наркотического опьянения, это подтвердила экспертиза.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело. Женщине грозит до четырёх лет лишения свободы.

Как сообщают правоохранители, ранее злоумышленница уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Тогда суд приговорил ее к лишению свободы на 1,5 года условно.

В настоящее время женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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