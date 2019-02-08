Житель Мостовского района, чтобы не нести ответственность за нарушение ПДД, заявил об угоне автомобиля
Житель Мостовского района обманул правоохранителей, чтобы не нести ответственность за нарушение правил дорожного движения
- В дежурную часть полиции поступило сообщение об угоне автомобиля ВАЗ-2112. Сотрудники правоохранительных органов провели проверку и установили, что их обманули. В результате они задержали заявителя, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.
В отделении полиции мужчина рассказал, что накануне, управляя собственным автомобилем, нарушил правила дорожного движения и не остановился, когда этого потребовали правоохранители. Чтобы не нести за это ответственность, он решил сообщить об угоне транспортного средства.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU