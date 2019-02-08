СЕГОДНЯ 14:18 2019-02-08T14:18:54+03:00

Житель Мостовского района, чтобы не нести ответственность за нарушение ПДД, заявил об угоне автомобиля Фото: Алиса ТИТКО

За ложный донос ему грозит до двух лет лишения свободы

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Житель Мостовского района обманул правоохранителей, чтобы не нести ответственность за нарушение правил дорожного движения

- В дежурную часть полиции поступило сообщение об угоне автомобиля ВАЗ-2112. Сотрудники правоохранительных органов провели проверку и установили, что их обманули. В результате они задержали заявителя, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

В отделении полиции мужчина рассказал, что накануне, управляя собственным автомобилем, нарушил правила дорожного движения и не остановился, когда этого потребовали правоохранители. Чтобы не нести за это ответственность, он решил сообщить об угоне транспортного средства.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Апшеронске пьяный мужчина до смерти избил знакомую .

ИСТОЧНИК KP.RU