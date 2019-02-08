Председателя ЗСК Юрия Бурлачко удостоили государственной награды

СЕГОДНЯ 14:41 2019-02-08T14:41:38+03:00

Вручил ее Полномоченный представитель Президента в ЮФО Владимир Устинов

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В рамках Всероссийского форума по развитию городов, который проходит в Краснодаре, Юрию Бурлачко вручили государственную награду.

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» ll степени председатель Законодательного собрания края удостоен за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

Указ подписал Президент Российской Федерации Владимир Путин. Награду спикеру кубанского парламента вручил Полномоченный представитель Президента в ЮФО Владимир Устинов.

- Такая высокая оценка со стороны руководства страны - это во многом результат совместного труда всех, с кем я работал и и работаю в одной команде, - цитирует слова Юрия Бурлачко пресс-служба Законодательного собрания края.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что министром ТЭК и ЖКХ Кубани стал Евгений Зименко.

ИСТОЧНИК KP.RU