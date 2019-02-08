Министром курортов Кубани стала Светлана Балаева
Должность министра курортов Кубани заняла Светлана Балаева. Распоряжение 8 февраля подписал губернатор Вениамин Кондратьев.
В новой должности Балаеву уже представили коллективу министерства.
- Современный турист сравнивает курорты Краснодарского края с зарубежными и голосует рублем. Безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы этот выбор был в нашу пользу. А задача министра – обеспечить такое качество курортов Краснодарского края, чтобы россияне все чаще приехали на отдых именно к нам, - прокомментировал назначение заместитель главы региона Василий Швец.
Также он отметил, что Балаева зарекомендовала себя как грамотный управленец, поэтому курорты под ее руководством будут развиваться.
Светлана с отличием закончила КубГУ по специальности «Государственное и муниципальное управление». Ранее она была первым заместителем министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, сообщает администрация Кубани.
ИСТОЧНИК KP.RU