Министром курортов Кубани стала Светлана Балаева

СЕГОДНЯ 15:02 2019-02-08T15:02:04+03:00

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Должность министра курортов Кубани заняла Светлана Балаева. Распоряжение 8 февраля подписал губернатор Вениамин Кондратьев.

В новой должности Балаеву уже представили коллективу министерства.

- Современный турист сравнивает курорты Краснодарского края с зарубежными и голосует рублем. Безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы этот выбор был в нашу пользу. А задача министра – обеспечить такое качество курортов Краснодарского края, чтобы россияне все чаще приехали на отдых именно к нам, - прокомментировал назначение заместитель главы региона Василий Швец.

Также он отметил, что Балаева зарекомендовала себя как грамотный управленец, поэтому курорты под ее руководством будут развиваться.

Светлана с отличием закончила КубГУ по специальности «Государственное и муниципальное управление». Ранее она была первым заместителем министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, сообщает администрация Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU