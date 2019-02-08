Объем производства в компании «Кубань-Вино» приблизился к отметке в 60 миллионов бутылок

СЕГОДНЯ 15:17 2019-02-08T15:18:32+03:00

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В компании «Кубань-Вино» подвели итоги работы за 2018 год.

- Год был динамичным, насыщенным событиями и перспективными проектами. Мы остаемся лидером на винодельческом рынке страны и в отрасли виноградарства. Объем производства в 2018 году составил 59,9 млн бутылок, показатели всей винной группы «Ариант» (включая «ЦПИ-Ариант») - 97,3 миллионов бутылок, - рассказали в «Кубань-вино». - Валовый сбор винограда агрофирмой «Южная» (входящей в состав винной группы компаний «Ариант») по итогам 2018 года составил 75 тысяч тонн с урожайностью 135-140 ц/га, что значительно превышает средние показатели как по региону, так и по всей России. Кроме того, в ушедшем году «Южная» увеличила площадь своих виноградников до 8 639 га.

Значимое событие не только для «Кубань-Вино», но и для всего винодельческого региона – создание нового географического объекта, в пределах которого можно производить вино с защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП) «Южный берег Тамани». Соответствующий приказ вступил в силу 29 мая 2018 года. Инициатором создания новой географической зоны выступила винодельня «Кубань-Вино». «Южный берег Тамани» находится в границах Таманского, Старотитаровского и Новотаманского сельских поселений Темрюкского района. Молодые вина «Шато Тамань» 2018 года стали первыми винами, выпущенными с категорией ЗНМП.Еще один важный шаг в развитии виноградарства был сделан в марте 2018. Агрофирма «Южная» завершила десятилетнюю научно-практическую работу по включению в Единый Реестр селекционных достижений новых сортов: Анчелотта Таманская, Грюнер Таманский, Санджовезе Таманский, Сира Таманский, Совиньон Таманский, Цвайгельт Таманский. Агрофирма «Южная» выступила оригинатором и соавтором названных сортов, обладателем прав интеллектуальной собственности на их использование. С этого момента винодельня получила возможность создавать вина из указанных сортов и реализовывать выращенные саженцы.

Итоги работы "Кубань-вино" за 2018 год

Специалисты «Кубань-Вино» в сотрудничестве с итальянскими консультантами компании «ENOFLY» продолжают развивать производство, искать новые решения, увеличивать и совершенствовать имеющийся ассортимент. В 2018 году винодельня представила принципиально новый продукт – белый и красный портвейны. Вина впервые презентовали на международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «ПродЭкспо-2018». Тогда же была презентована еще одна новинка - лимитированная серия вин «Крым-Тамань», которая была выпущена к знаменательной дате соединения двух южных полуостровов России, двух крупнейших винных регионов страны – Таманского полуострова и полуострова Крым.

За 6 лет продажи компании выросли в 2,8 раза (с 20,9 млн бутылок до 59,6 млн бутылок в год). В то же время и доля рынка «Кубань-Вино» такжевыросла в 2,9 раза (с 3,41 % до 10 % по тихим и игристым винам). Сегодня в России каждую минуту продается 246 бутылок вина, произведенных винодельней.

ИСТОЧНИК KP.RU