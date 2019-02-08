Вместимость «Краснодара» превысила 35 тысяч человек

СЕГОДНЯ 15:37 2019-02-08T15:37:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Вместимость стадиона футбольного клуба «Краснодар» превысила 35 тысяч человек.

709 новых мест на объкте появилось благодаря уплотнению зоны для СМИ.

- Во время зимнего перерыва проведена реконструкция трибун. Таким образом, на стадионе теперь 35 059 мест, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе клуба.

Напомним, что стадион ФК «Краснодар» начали строить в 2013 году. В то время его вместимость составляла около 34 тысяч человек. Открыли стадион осенью 2016 года. Тогда в городе прошёл матч сборной России с Коста-Рикой.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Краснодаре начался демонтаж двух незаконных платных автостоянок. Они расположены на Береговой и Автолюбителей. На месте ликвидируют ограждения и другие конструкции.

ИСТОЧНИК KP.RU