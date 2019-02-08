В Краснодаре две девушки обокрали подругу, пока она отдыхала в клубе
В Краснодаре две девушки ограбили подругу.
- В дежурную часть полиции обратилась местная жительница и сообщила о том, что ее ограбили. Из квартиры пропали одежда и украшения. Общая сумма ущерба составила примерно 20 тысяч рублей, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодарскому краю.
На указаное место прибыли правоохранители. Они посмотрели видео с камер наблюдения, которые расположены в многоэтажке. В результате полицейские задержали двух подозреваемых. Ими оказались две подруги пострадавшей в возрасте 18 и 20 лет.
В отделении полиции девушки признались, что вытащили ключи из сумки пьяной заявительницы, когда они отдыхали в клубе. После этого злоумышленницы поехали к месту жительства пострадавшей и вытащили оттуда вещи и украшения.
Они пояснили, что на момент совершения преступления были пьяны. Это и послужило причиной кражи.
В результате одежду и украшения нашли в квартире одной из потерпевших, их изъяли и вернули пострадавшей.
В отношении злоумышленниц возбудили уголовное дело. Им грозит до шести лет лишения свободы.
Правоохранители сообщают, что одна из девушек уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу.
ИСТОЧНИК KP.RU