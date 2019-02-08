«Градусы» и Дима Билан выступят на музыкальном шоу в Сочи
В Сочи снова пройдет праздник музыки. На этот раз зрителей ждет совершенно новое шоу - Top Hit Live Show, которое пройдет 16 февраля в Розе Хутор.
- На одной сцене выступят самые популярные группы и исполнители, добившиеся не только топовых позиций в радиочартах, но и настоящей любви слушателей. В их числе Дима Билан, Мари Краймбрери, Звонкий, "Градусы", Serebro, Те100стерон. Ведущий вечера - Тимур Родригез, - рассказывают организаторы.
Сообщается, что каждый хит будет представлен в необычном ракурсе и весьма удивит даже преданных поклонников звезд. А еще в Сочи везут качественный свет и звук, море декораций.
- Зрителей также ждет нестандартная сценография и множество сюрпризов, поражающих воображение даже самого искушенного зрителя, - говорят организаторы Top Hit Live Show.
Кстати, билеты на шоу можно получить бесплатно в нашем конкурсе. Заходите на нашу страницу во Вконтакте, выполяйте все условия и станьте счастливчиком, который поедет на этот большой концерт.
ИСТОЧНИК KP.RU