«Градусы» и Дима Билан выступят на музыкальном шоу в Сочи

СЕГОДНЯ 16:04 2019-02-08T16:05:26+03:00

А еще зрителей порадуют своим творчеством другие популярные исполнители

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В Сочи снова пройдет праздник музыки. На этот раз зрителей ждет совершенно новое шоу - Top Hit Live Show, которое пройдет 16 февраля в Розе Хутор.

- На одной сцене выступят самые популярные группы и исполнители, добившиеся не только топовых позиций в радиочартах, но и настоящей любви слушателей. В их числе Дима Билан, Мари Краймбрери, Звонкий, "Градусы", Serebro, Те100стерон. Ведущий вечера - Тимур Родригез, - рассказывают организаторы.

Сообщается, что каждый хит будет представлен в необычном ракурсе и весьма удивит даже преданных поклонников звезд. А еще в Сочи везут качественный свет и звук, море декораций.

- Зрителей также ждет нестандартная сценография и множество сюрпризов, поражающих воображение даже самого искушенного зрителя, - говорят организаторы Top Hit Live Show.

Кстати, билеты на шоу можно получить бесплатно в нашем конкурсе. Заходите на нашу страницу во Вконтакте, выполяйте все условия и станьте счастливчиком, который поедет на этот большой концерт.

ИСТОЧНИК KP.RU