6 миллионов просмотров: МегаФон-ТВ на юге России становится все популярнее

СЕГОДНЯ 16:06 2019-02-08T16:06:08+03:00

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Суммарно они почти 2,7 млн раз посетили онлайн-кинотеатр МегаФон-ТВ. На втором месте ростовчане с 2,5 млн сеансов. Следом за ними - сочинцы с 830 тысячами просмотров и абоненты Республики Адыгея со 170 тысячами.

- Наша компания выстраивает вокруг абонента целую экосистему сервисов, делающих жизнь проще и удобнее. Одним из самых востребованных среди них стал МегаФон-ТВ, - рассказал директор регионального отделения по Краснодарскому краю и Республике Адыгея компании «МегаФон» Игорь Остатюк. - Сегодня онлайн-кинотеатр доступен большинству клиентов линейки тарифов «Включайся!» без дополнительной платы, а наши возможности самого быстрого 3G/4G-интернета позволяют смотреть любимые сериалы, передачи и фильмы в любом удобном абоненту месте и с любого гаджета в режиме онлайн на скоростях до 300 Мбит/с.

МегаФон ТВ - это современный сервис, позволяющий смотреть более 200 ТВ-каналов в HD и цифровом форматах, ТВ-пакеты, фильмы, сериалы, мультфильмы или передачи на любом устройстве, имеющем доступ к мобильному или проводному интернету. Им могут воспользоваться не только клиенты МегаФона. Для пользования сервисом нужно пройти простую регистрацию, указав логин и пароль. На ряде тарифов МегаФона контент онлайн-кинотеатра уже включен в стоимость тарифа. Первые 7 дней почти весь контент можно смотреть без дополнительной платы. Кроме того, при покупке фильмов в онлайн-кинотеатре с помощью банковской карты МегаФона оператор вернет до 25% от стоимости на счет мобильного. Обладатели пластиковой или виртуальной банковской карты МегаФона могут снять эти средства в любом банкомате или потратить на онлайн-покупки.

ИСТОЧНИК KP.RU