В Краснодаре временно продлят движение автобусов в сторону комплекса «Экспоград-Юг»

СЕГОДНЯ 16:30 2019-02-08T16:32:31+03:00

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В Краснодаре временно продлят движение четырех автобусов до ул. Конгрессной, 1. Это связано с тем, что в комплексе "Экспоград-Юг", расположенном на том участке, проведут масштабные мероприятия.

— Проходящие в выставочном комплексе тематические форумы и выставки традиционно привлекают большое количество посетителей. Поэтому по обращению руководства комплекса «Экспоград-Юг» в дни проведения самых масштабных мероприятий в первом полугодии 2019 года мы продлим схему движения ряда автобусных маршрутов, — цитирует директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимира Архипова администрация Краснодарского края.

Автобусы № 1, 31, 62 и 75 будут ходить с 8:00 до 20:00.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Краснодаре на территории Западного круга отремонтируют десять улиц. Это мэр города Евгений Первышов и председатель городской Думы Веры Галушко обсудили на встрече с местными жителями.

ИСТОЧНИК KP.RU