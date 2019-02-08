В Сочи водитель Жигулей превысил скорость и влетел в металлическое ограждение

СЕГОДНЯ 16:50 2019-02-08T16:50:21+03:00

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8 февраля в Центральном районе Сочи недалёко от съезда на улицу Пластуновскую произошло ДТП.

- Около трёх часов дня в дежурную часть поступило сообщение об аварии. На указанное место прибыли правоохранители. По предварительным данным, водитель «Четверки» на большой скорости врезался в разделительное металлическое ограждение, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в отделе пропаганды ОГИБДД УВД по Сочи.

В результате столкновения мужчина получил многочисленные травмы, от которых скончался на месте.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что 7 февраля в Краснодаре на улице Коммунаров пьяный водитель протащил на капоте машины инспектора ДПС. За правонарушения мужчине грозит штраф до 35 тысяч рублей, лишение свободы сроком до двух лет и до 30 суток административного ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU