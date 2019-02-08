2019-02-08T17:15:10+03:00
Общество

В Анапе приступили к сносу незаконной гостиницы

Работы проводят по поручению главы курорта Юрия Полякова
Татьяна СМИРНОВА
Поделиться:
Фото пресс-службы администрации АнапыФото пресс-службы администрации Анапы
Изменить размер текста:

В Анапе приступили к сносу недостроенной четырёхэтажной гостиницы, расположенной в посёлке Витязево.

Работы проводят по поручению главы курорта Юрия Полякова.

Здание на участке 1 тыс. кв. м., взятом в аренду у муниципалитета, начали возводить без разрешительной документации. В связи с этим администрация курорта обратилась в суд с просьбой о сносе гостиницы. Иск был удовлетворён.

- Площадь гостиницы составляет примерно 2 тысячи квадратных метров. Разбирают здание экскаваторы с гидромолотом. Позже в работе задействуют еще и грузовой транспорт. С его помощью участок очистят от строительного мусора, - об этом «Комсомольской правде- Кубань» сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Краснодаре приступили к сносу дома, расположенного на улице Северной. Здание было нежилым, а также возведено с нарушениями технологий строительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре вновь активизировались мошенники
Краснодарский музей им. Фелицына ждет гостей
На строительство Детской краевой больницы в Краснодаре выделили почти 3,8 млрд рублей
Краснодарские креативщики представят Кубань на фестивале в Каннах
В конкурсе «Учитель года Кубани» победила жительница Славянского района
В Сочи появилась аллея гинкго билоба и кипарисов
В Славянском районе у водителя иномарки изъяли фальшивые деньги
В Сочи водитель Жигулей превысил скорость и влетел в металлическое ограждение
ВТБ стал лидером на рынке кредитования автомобилей с пробегом
В Краснодаре временно продлят движение автобусов в сторону комплекса «Экспоград-Юг»
6 миллионов просмотров: МегаФон ТВ на юге России становится все популярнее
«Градусы» и Дима Билан выступят на музыкальном шоу в Сочи
В Краснодаре две девушки обокрали подругу, пока она отдыхала в клубе
Вместимость «Краснодара» превысила 35 тысяч человек
Объем производства в компании «Кубань-Вино» приблизился к отметке в 60 миллионов бутылок
Министром курортов Кубани стала Светлана Балаева
Председателя ЗСК Юрия Бурлачко удостоили государственной награды