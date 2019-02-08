В Анапе приступили к сносу незаконной гостиницы

СЕГОДНЯ 17:15 2019-02-08T17:15:10+03:00

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В Анапе приступили к сносу недостроенной четырёхэтажной гостиницы, расположенной в посёлке Витязево.

Работы проводят по поручению главы курорта Юрия Полякова.

Здание на участке 1 тыс. кв. м., взятом в аренду у муниципалитета, начали возводить без разрешительной документации. В связи с этим администрация курорта обратилась в суд с просьбой о сносе гостиницы. Иск был удовлетворён.

- Площадь гостиницы составляет примерно 2 тысячи квадратных метров. Разбирают здание экскаваторы с гидромолотом. Позже в работе задействуют еще и грузовой транспорт. С его помощью участок очистят от строительного мусора, - об этом «Комсомольской правде- Кубань» сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Краснодаре приступили к сносу дома, расположенного на улице Северной. Здание было нежилым, а также возведено с нарушениями технологий строительства.

ИСТОЧНИК KP.RU