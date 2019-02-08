2019-02-08T17:36:21+03:00
Происшествия

В Славянском районе у водителя иномарки изъяли фальшивые деньги

30 пятитысячных купюр мужчина приобрёл в интернете
Татьяна СМИРНОВА
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В Славянском районе у водителя иномарки изъяли фальшивые деньгиВ Славянском районе у водителя иномарки изъяли фальшивые деньгиФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Во время проведения спецоперации сотрудники полиции и УФСБ России по Краснодарскому краю задержали фальшивомонетчика.

- 36-летний житель соседней республики двигался на автомобиле марки Volvo в сторону Краснодара, когда его остановили инспекторы ДПС ОМВД России по Староминскому району. Во время обыска транспортного средства правоохранители обнаружили в водительском сидении пакет с 30 банкнотами номиналом 5 тысяч рублей, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

Купюры отправили на экспертизу. Она показала, что деньги являются поддельными.

В отделении полиции мужчина пояснил, что приобрёл фальшивые купюры в интернете.

По данному факту в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы сроком до восьми лет, а также штраф в размере одного миллиона рублей.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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