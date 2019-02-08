2019-02-08T18:01:10+03:00
Общество

В Сочи появилась аллея гинкго билоба и кипарисов

Об этом сообщает администрация города
Татьяна СМИРНОВА
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Фото с сайта администрации СочиФото с сайта администрации Сочи
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8 февраля в Сочи появилась новая аллея гинкго билоба и кипарисов. Ее высадили участники второго образовательного форума, который проходит на курорте «Имеретинский».

Провели мероприятие студенты и преподаватели образовательных организаций Кубани. В аллее посадили 70 двухметровых саженцев, 50 из них - это гинкго, а 20 - кипарисы.

- Во втором форуме, проходящем в период с 7 по 10 февраля, принимают участие 400 студентов из 70 учебных заведений Краснодарского края. Они учатся быть командой и развивать навыки делового общения, об этом «Комсомольской правде» - Кубань сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Это не первая аллея на территории Имеретинского курорта. В прошлом году посадили рощу сакуры «Сад Мидори» в честь русско-японской дружбы. Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Новороссийске очистят прибрежную зону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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